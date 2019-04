Body Painting Contest di Cattolica, vince l'artista Mariana Beatriz Leonardi

Attualità

| 18:14 - 26 Aprile 2019

Body Painting Contest organizzato da Emma Camputaro.

E' andato in scena, nella giornata di giovedì 25 aprile, l'evento “Bacco, Tabacco e Venere”, il secondo Body Painting Contest organizzato da Emma Camputaro. Un successo di pubblico e di critica con campioni di livello internazionale che per ore hanno catturato l'attenzione e incantato i passanti di Cattolica che hanno ammirato la tecnica della pittura sul corpo. Le vetrine dei negozi di via Bovio si sono trasformate in angoli di studi professionali degli artisti, svelando il lavoro alla base di queste opere: il Body Paint, infatti, è arte trasposta su corpi in movimento.



In serata è arrivato il verdetto del contest con la premiazione presso l'Enoteca Oivos: ad aggiudicarsi la prima posizione l'artista Mariana Beatriz Leonardi, seguita da Maria Cristina Pompei, ed Alayde Spernanzoni a chiudere il podio. Professionisti nazionali ed internazionali per la giuria del contest, tra cui Alex Hansen, Giusy Campolungo, Lucia Postacchini ed in rappresentanza dell'Amministrazione l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri ed il Vicesindaco Valeria Antonioli. L'appuntamento è stato immortalato da vari fotografi tra cui Giovanni Perfetti, curatore della locandina dell'evento, Mauro Rotili e Claudio Nannetti.



Soddisfatti i promotori dell'evento e l'Amministrazione per la crescita di questo appuntamento che promette di far vivere, ancora di più nelle prossime edizioni, l'energia e l'esplosione di colori che sa regalare.