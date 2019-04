Sport al centro del programma elettorale di Alice Parma, ricandidata sindaca per Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 18:10 - 26 Aprile 2019

Il sindaco Alice Parma si ricandida alla guida del suo Comune Santarcangelo di Romagna.

Nei tanti “Più” per la Santarcangelo del domani progettata da Alice Parma il “Più sport” è ai primi posti. Un “Più sport” in tutte le sue accezioni, in quella che dà risposte a un numero incredibile di discipline con le loro attività più o meno agonistiche, ma sport anche e soprattutto sotto il profilo sociale: quello dal valore formativo, che completa insieme alla scuola, alla famiglia e alla Parrocchia il processo educativo delle giovani generazioni. Li aiuta sotto il profilo fisico allenando la motricità e creando quindi benessere diffuso, li fa entrare in dinamiche di gruppo e di squadra allenandoli alla vita comunitaria.



Per questo, Alice Parma intende confermare quanto già messo in essere nell’attuale mandato, proponendosi di rilanciare ancor più con “nuovi spazi in città e da ricavarsi anche la riqualificazione dell’interrato della centralissima Scuola Elementare Pascucci e un’ulteriore palestra funzionale in grado di ospitare eventi sportivi”.



CONSULTA PIÙ GRANDE E OPERATIVA

“Santarcangelo ha un tessuto di società sportive paragonabile per numeri di società e partecipazione a quello di una media città e nella passata legislatura questo si è tradotto nella creazione della Consulta dello sport: un soggetto che ha raccolto sotto un'unica bandiera comune decine di società che hanno scelto di esercitare qui parte della loro attività. La Consulta dovrà essere rinforzata, perché possa rendere collettive le esigenze delle singole società sportive, portando all'amministrazione comunale istanze in grado di rispondere alle necessità di tutti. Ma anche per realizzare eventi di valorizzazione degli stili di vita salutari e dell’attività motoria, come la Festa dello sport e le iniziative di promozione dell'attività sportiva nelle scuole” spiega la candidata sindaca, ricordando come “non a caso nel nostro territorio è nata un'esperienza poi esplosa in tutta la Romagna con la fondazione Tecnogym: la ginnastica libera, all'aria aperta, a costi molto bassi”.



NUOVE STRUTTURE E NUOVA PALESTRA

“L'attività sportiva è una preziosa risorsa che pone grandi responsabilità soprattutto in relazione alle strutture a disposizione delle società. Grazie a un utilizzo intensivo delle palestre delle scuole si riesce a rispondere in maniera esaustiva alle esigenze del territorio, ma basta un periodo di manutenzione di una struttura per mandare in crisi il sistema. Per questo una delle priorità del prossimo mandato sarà la realizzazione di una nuova palestra dedicata alle società sportive. Uno spazio che possa ospitare anche eventi e dare risposte magari anche a chi, come la Boxe Santarcangelo, è in cerca di spazi per un’attività encomiabile che porta avanti da decenni” ancora Parma, per poi chiosare: “E se nella passata legislatura sono state riqualificate diverse strutture, realizzati nuovi spogliatoi del Circolo tennis e ristrutturata la pista di atletica nella prossima si potrà completare la riqualificazione della zona del centro sportivo con la realizzazione di ulteriori spazi per le varie attività.