Controlli durante il "Ralf in Bikini", ragazza arrestata per spaccio di droga

| 17:39 - 26 Aprile 2019

Carabinieri in azione sul lungomare, foto di repertorio.

Nel corso di un articolato servizio preventivo predisposto in occasione dell’evento musicale "Ralf in Bikini" di Cattolica lungo l'arenile alla foce del fiume Conca, dalle ore 12 del 25 aprile alle ore 6 del 26 i militari del Comando dei Carabinieri di Riccione traevano in arresto M.M. 29 enne emiliana. La ragazza, mentre si trovava nel luogo dell’evento, cedeva a un giovane assuntore una pasticca di “ecstasy” venendo poi bloccata dai militari, inoltre nel corso di una perquisizione personale veniva trovata in possesso di ulteriori nr. 2 pasticche.

Nel pomeriggio nell’ambito dello stesso dispositivo i Carabinieri di Misano Adriatico hanno deferito in stato di libertà V.P.A., 39enne del posto, per porto armi o oggetti atti ad offendere poiché nel corso di un controllo alla circolazione stradale, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito.

Nel corso della stessa serata anche i militari dipendenti NOR-sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà M.L., 57enne umbro, per porto armi o oggetti atti ad offendere poiché nel corso di un controllo veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito.

Sono stati anche denunciati per guida in stato di ebbrezza 5 persone poiché risultate positive alla prova etilometrica con il conseguente ritiro della patente di guida. Segnalati alla competente autorità amministrativa sette individui poiché trovati in possesso di complessivi gr. 3,2 di marijuana. In totale venivano controllate 85 auto/motoveicoli e 106 individui.