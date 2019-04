Rimini Calcio, domenica al Neri la sfida col Catania per gli ottavi Under 17 Fischio d'inizio alle ore 11. E' la gara di andata, il ritorno si giocherà in Sicilia il 5 maggio

Sport Rimini | 17:12 - 26 Aprile 2019 La squadra Under 17 del Rimini Calcio. Il match clou del fine settimana si giocherà domenica alle ore 11 quando, sempre al "Romeo Neri", l'Under 17 di mister Lele Vanni sfiderà il Catania nella gara d'andata degli ottavi di finale del campionato nazionale di categoria. Il ritorno si giocherà in Sicilia il 5 maggio. Sempre domenica, ma alle ore 15, l'Under 16 biancorossa sarà impegnata nella tana del Fano. Si parte sabato con l'Under 13 di mister Alessio Serafini che, al "Romeo Neri", affronterà il Sassuolo. Fischio d'inizio ore 16. Due, infine, le amichevoli in programma, entrambe nella giornata di sabato. Alle 15.30 la Berretti di mister Giordano Cinquetti affronterà la Juniores del Cesena. Si gioca a Villa Silvia. Alle ore 15, sul campo di Spadarolo, l'Under 15 di mister Matteo D'Agostino giocherà con la Stella.