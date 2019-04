A Rimini si rinnova l'appuntamento con 'Ginnastica in Festa'

Sport

Rimini

26 Aprile 2019

Ginnastica in Festa 2019.

Dal 21 al 30 giugno alla Fiera di Rimini torna “Ginnastica in Festa”, evento organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI). Atleti, società, espositori e appassionati si raduneranno all’interno del quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group (IEG) per una dieci giorni di grande ginnastica. L'imperdibile evento dedicato al movimento ginnico azzurro sarà anche l’occasione perfetta per festeggiare al meglio i 150 anni della FGI, dopo il grande successo riscosso a Venezia il 1° aprile.

I Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Aerobica saranno il cuore pulsante dell’edizione 2019 di Ginnastica in Festa. Non mancheranno inoltre diverse attività di Ginnastica per Tutti e numerose esibizioni ed attività collaterali dedicate al pubblico. Il programma di Ginnastica in Festa sarà inoltre impreziosito dai grandi nomi della Ginnastica azzurra che incontreranno gli atleti e il pubblico presenti all’evento.

L’edizione 2018 di Ginnastica in Festa si è svolta in una cornice ricca di entusiasmo e partecipazione: 80mila presenze in 10 giorni, oltre 12.500 atleti che hanno dato spettacolo con le loro performance in pedana e sui grandi attrezzi, 730 società coinvolte, 2mila tecnici e 300 giudici nazionali partecipanti. A regalare ulteriori emozioni ci hanno pensato anche alcuni volti noti della Ginnastica italiana come Igor Cassina, Marta Pagnini, Elisa Meneghini, Flavio Cannone e Costanza Michelini, Marco Lodadio, Lorenzo Galli e Vanessa Ferrari che hanno incontrato i fan. Il pubblico presente ha potuto anche osservare da vicino le magnifiche esibizioni delle Farfalle azzurre, pluricampionesse di Ginnastica Ritmica, della coppia mista dell'Acrobatica Lorenzo Martino e Rebecca Sirca, dei Campioni del Mondo di Aerobica Davide Donati e Michela Castoldi insieme alla loro collega individualista, bronzo mondiale a Guimaraes, Anna Bullo.

Il biglietto di ingresso giornaliero per Ginnastica in Festa ha il costo di 12.00 euro e sarà possibile acquistarlo tramite prevendita on-line sulla piattaforma Vivaticket. In seguito verranno comunicati ulteriori dettagli. Sul sito www.ginnasticainfestarimini.it è già possibile invece consultare i prezzi relativi ai pacchetti turistici e scaricare l’annesso modulo di prenotazione.

Per seguire l’evento e restare sempre aggiornati sulle ultime novità, è possibile seguire Ginnastica in Festa sul sito www.ginnasticainfestarimini.it e sui social tramite la Pagina Facebook ufficiale (Ginnastica in Festa Rimini), i profili Twitter (@GIF_Rimini) e Instagram (ginnasticainfestarimini).