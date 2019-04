La dea bendata bacia Pietracuta di San Leo: vinti 100 mila euro al SuperEnalotto

Attualità

Pietracuta di San Leo

| 16:22 - 26 Aprile 2019

Titolari del Bar Sport di Pietracuta dove è stata effettuata la grossa vincita.

Giocare 3 euro per vincerne 100 mila. Non capita tutti i giorni e non capita nemmeno a tutti, ma all’anonimo vincitore (o vincitrice) che sabato 20 aprile nel primo pomeriggio ha giocato la combinazione vincente del SuperEnalotto - edizione pasquale - la dea bendata ha regalato una vittoria decisamente generosa.



La giocata fortunata è stata registrata al bar Sport di Pietracuta di San Leo di Valentina e Martina Vitali, che hanno voluto segnare il momento facendosi fotografare con un bel cartellone da apporre fuori dal locale di via Gramsci 1.



«Abbiamo avuto altre giocate fortunate nel corso del tempo, la più vicina da 70 mila euro, ma anche da 50 mila», ci racconta Valentina al telefono. «Non abbiamo idea di chi possa essere stato il fortunato vincitore, ma considerato che qui non passa tanta gente da fuori paese, con tutta probabilità sarà qualcuno del luogo».



Al bar si recano per giocare persone di tutte le età, sia donne sia uomini: «Non abbiamo il cliente-giocatore tipo», prosegue Valentina, «qui vengono tutti a giocare per svago e per divertimento, non abbiamo nessun caso di persone che si stanno rovinando o si sono rovinate con il gioco». Il bar ospita anche due slot machine. Il fortunato non è ancora passato a riscuotere la sua vincita. Ma magari lo verrà presto a sapere, anche attraverso la stampa locale. (f.v.)