Il Villaggio Vacanze di Viserbella si allarga sempre di più in vista della prossima stagione estiva

Attualità

Rimini

| 15:55 - 26 Aprile 2019

Un'immagine dell'estate 2018 a Viserbella di Stefano Benaglia.

Il progetto “Beach&urban village” si allarga sempre di più. Dopo il successo dello scorso anno, residenti e turisti di Viserbella potranno trovare gli stessi servizi del villaggio vacanze dal bagno 39 al 47 e dal 50 al 56, (praticamente tutti i bagnini di Viserbella tranne 2). Un ottimo risultato per il comitato turistico pro loco Viserbella, che certifica il buon lavoro svolto fino ad ora.



«Affidare l’intrattenimento dei turisti ai volontari significa vanificare gli sforzi messi in campo da questa amministrazione, che con i suoi numerosi investimenti, ci sta consegnando una città “spendibile” nel mondo», afferma il presidente del comitato Stefano Benaglia. «Chi scegliere Rimini per la sua vacanza pretende di trovare prima di tutto professionalità nei servizi. L’intrattenimento non può e non deve essere da meno. Lo stereotipo della festa musica-ciambella-vino ha dimostrato il suo limite. Oggi il turista ci chiede di essere coinvolto, di vivere un’esperienza da protagonista.

Il calendario prevede 12 settimane di eventi 7 giorni su 7 partendo dalle 9 del mattino fino alla mezzanotte con spettacoli di cabaret, talent show, eventi live come la Color Run, gli schiuma party, la festa della Torretta, i tornei tra spiagge, le sfilate e tante altre idee.



«Crediamo fortemente che la strada intrapresa sia quella giusta ed è per questo che stiamo già lavorando ad un’idea di Beach&urban village che comprende tutta Rimini Nord, da Rivabella fino a Torre Pedrera, da presentare subito dopo l’estate a tutti i comitati. Sarebbe bellissimo presentarci al mondo nel 2020 con un nuovo lungomare, una nuova viabilità e con un nuovo prodotto unico nel suo genere: un villaggio turistico con un centro commerciale all’aperto lungo 7 km». (f.v.)