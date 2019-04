Arriva la festa del Beato Alessio: ecco come cambia la viabilità a Riccione

Attualità

Riccione

| 14:28 - 26 Aprile 2019

Piazza Roma a Riccione.

In occasione della festa del Beato Alessio la viabilità e la sosta subiranno le seguenti modifiche: su piazza Unità divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in difetto fino alle ore 12 del 2 maggio; su viale Minghetti fra viale Diaz e viale Ruffini divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in difetto fino alle ore 23 del giorno 28 aprile, così come su viale Ruffini fra corso Fratelli Cervi e viale Minghetti; su corso Fratelli Cervi fra viale Lazio e viale Ruffini divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in difetto fino alle 12 del giorno 29 aprile; su viale Diaz fra viale Buozzi e corso Fratelli Cervi divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in difetto dalle ore 6 e fino alle ore 23 del giorno 28 aprile.