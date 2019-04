Nuovo verde sul muro del Trc di viale Portovenere a Riccione

Attualità

Riccione

| 13:22 - 26 Aprile 2019

Viale Portovenere a Riccione.

Nuovo verde in arrivo sul muro del Trc. Anche per il tratto di viale Portovenere, compreso tra viale Verdi e via La Spezia, la giunta comunale ha dato il via libera nei giorni scorsi al progetto di riqualificazione consistente nella posa di un cordolo stradale per delimitare la futura aiuola che verrà piantumata dopo l’estate. Realizzati gli interventi strutturali al muro in cemento, le condizioni ottimali in termini di temperature e tempistiche per la sua copertura con una barriera di vegetazione verde e fioriture stagionali, sono per la fine della stagione estiva. Per una lunghezza di 500 metri e una larghezza di 1,50 metri Geat metterà mano ad un’operazione di inverdimento verticale che dovrà servire a schermare il muro di cemento per renderlo esteticamente più gradevole. Dopo viale Rimini e un altro precedente tratto di viale Portovenere, con quest’ultima disposizione la giunta assume un ulteriore provvedimento con l’obiettivo di schermare e migliorare l’aspetto dell'area anche dal punto di vista del decoro urbano.