All'asta 63 biciclette, cellulari e oggetti preziosi smarriti a Rimini

| 12:52 - 26 Aprile 2019

Asta pubblica degli oggetti rinvenuti.

E’ fissa per il prossimo sabato 11 maggio, a partire dal ore 9, l’asta pubblica degli oggetti rinvenuti che ogni anno il Servizio Economato del Comune di Rimini organizza nei i locali del magazzino comunale di via della Lontra.



Numerose le biciclette, che quest’anno sono 63 in tutto, di cui 2 elettriche ed un quadriciclo, a cui si aggiungono anche altri oggetti come un flessibile da cantiere, un casco, un paio di cuffie per ascolto della musica e due fotocamere. Oggetti messi all’asta, che partiranno da un prezzo base prefissato, per i quali il sovraprezzo in aumento non potrà essere inferiore a € 2,00. Gli aggiudicatari dovranno ritirare immediatamente l’oggetto previo versamento in contanti.



Come sempre è possibile prendere visione degli oggetti che andranno all’asta, ciascuno con il proprio prezzo di battitura di riferimento, nella mattina di venerdì 10 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, presso il magazzino comunale. La somma raccolta sarà interamente versata in beneficenza.