FOTO Carambola tra 4 auto sulla Marecchiese, due feriti: strada chiusa per oltre un'ora

Cronaca

Novafeltria

| 12:42 - 26 Aprile 2019

La strada chiusa per l'incidente a Ponte Baffoni di Novafeltria.

Spettacolare incidente sulla via Marecchiese all'altezza di Ponte Baffoni di Novafeltria venerdì nella tarda mattinata, coinvolte quattro auto. I mezzi sono una Bmw, una Audi TT, una Panda e una Volkswagen Lupo. Due le persone ferite, una donna alla guida della Bmw e un 64enne al volante della Panda. Secondo una prima ricostruzione la Panda procedeva in direzione monte quando ha iniziato una svolta a sinistra in prossimità dell'abitazione del 64enne. In quel momento la Bmw e la Lupo sono sopraggiunte e, trovandosi la Panda davanti, l'hanno tamponata. In direzione opposta stava arrivando una Audi TT guidata da un giovane del luogo che non è riuscito a frenare in tempo, finendo a sbattere nelle auto coinvolte nella carambola. La parte di strada è chiusa al traffico. Sul posto per i rilievi e i soccorsi due ambulanze e un'automedica della Croce Verde di Novafeltria, i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale.