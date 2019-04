Naso all'insù per i fuochi d'artificio o di corsa per la Strarimini, sarà un week end col botto

Eventi

Rimini

| 11:45 - 26 Aprile 2019

Fuochi d'artificio a Miramare.

Continua il lungo ponte del 25 aprile con tanti eventi: buon cibo, sport, motori, feste e tanto altro. Se volete organizzare il vostro week-end vi diamo qualche consiglio.





MANIFESTAZIONI E ENOGASTRONOMIA





Fino a domenica 28 aprile, sul Lungomare Spadazzi, tra via Latina e via Padova,

Miramare International Fireworks Festival, Fiera internazionale dei fuochi d'artificio e sapori del mondo street food. Quattro giorni di festa con stand, musica e animazione. Clou dell’evento le serate del 25 e 26 aprile caratterizzate da una spettacolare competizione pirotecnica tra Austria e Italia che accenderanno il cielo sulla spiaggia dai bagni dal 143 al 149. QUI tutte le info.





Domenica 28 aprile in via Oliveti - Rimini Miramare la Pro Loco Miramare da Amare organizza il Bau Bau Festival - Festa dedicata agli amici a quattro zampe, alla sua 3a edizione. Sfileranno le categorie canine più originali insieme a quelle più tradizionali, con l’unico scopo di aiutare chi e’ meno fortunato. Il ricavato andrà’ interamente al rifugio Ulmino di Montescudo , rifugio per cani disabili e anziani. Orario: dalle 10.00 alle 18.30 Info: 327 7415174





Sabato 27 e domenica 28 aprile, in occasione della Festa del Beato Alessio, è in programma a Riccione Paese la seconda edizione di Io, tu e le rosole, la celebrazione delle prelibate erbe di campo e del loro tradizionale abbinamento con i cassoni. QUI tutte le info.





Torna a Bellaria Igea Marina il più grande evento di meditazione del mondo di Osho a livello nazionale: appuntamento fino a domenica 28 aprile, con la quattro giorni dell’”Osho Festival”. Una colorata kermesse che unirà gioia, tenerezza, meditazione, celebrazione, gioco e amichevolezza. QUI tutte le info.





SPORT E MOTORI





Fino a domenica 28 aprile a Rimini Fiera c’è lo Show dei motori, evento dedicato al mondo dei veicoli a due e a quattro ruote. Una manifestazione che nasce per offrire al pubblico di appassionati e semplici curiosi, una vetrina delle eccellenze della produzione automobilistica e motociclistica italiana e internazionale. Ingresso a pagamento, gratuito per bambini sotto i 10 anni Info: 327 3242484 www.loshowdeimo





Domenica 28 aprile da piazza Cavour (punto di ritrovo x iscrizioni) e piazza Tre Martiri (partenza) c’è la 36° edizione di StraRimini - La mezza maratona di Rimini, una gara nazionale UISP di corsa su strada. É la tradizionale mezza maratona della riviera romagnola (Km 21- competitiva), che vanta una storia lunga 35 anni. La manifestazione propone una serie di prove non competitive che possono essere interpretate a ogni ritmo e con ogni capacità. in particolare prevede quattro tipologie di percorsi.





A Riccione fino a domenica 28 aprile torna sulla spiaggia il grande appuntamento con il beach volley del Beach Line Festival, giunto alla XXII edizione, uno degli appuntamenti di beach volley più famosi del mondo, che porta a giocare in riva al mare atleti e campioni che arrivano da tutto il Nord Europa, prevalentemente da Germania e Austria.





Sempre a Riccione fino 5 maggio AICS Sport in Fiore allo Stadio del Nuoto, Playhall, palestre cittadine e pattinodromo. Saranno campionati nazionali di varie discipline (judo, nuoto, mamanet, danza sportiva) ai quali parteciperanno 3.500 persone tra atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori provenienti da tutte le regioni d’Italia. Prevista anche una rassegna di danza con la partecipazione di 250 ballerini.





Torna a Rimini il Cranchi Grand Tour 2019, l'evento per scoprire tutte le novità del settore nautico, con visite a bordo e intrattenimento serale. L'affermato dealer romagnolo Rimini Service Yacht&Sail, che opera nel settore dal 1965, in collaborazione con uno tra i più rinomati marchi di yacht italiani Cranchi, organizza per sabato 27 e domenica 28 aprile la prima tappa italiana del Cranchi Grand Tour 2019. QUI tutte le info.





TEATRO





Domenica 28 Aprile, ore 21.00, per il Gran finale delle Piccola stagione del Villa, saggio del Laboratorio Teatrale per adulti “Una notte al black and white”, da “Dialoghi e monologhi” di Harold Pinter, con Manuela de Tommaso, Antonella De Berardinis, Colomba Nini, Margherita Perazzini, Ilaria Rossetti, Elisa Scarpellini, Gianluca Silla, a cura di Francesca Airaudo e Giorgia Penzo, da un’idea d Mirco Gennari.





A Castel Sismondo questo week-end c’è Malatesta, lo spettacolo teatrale itinerante all'interno degli ambienti di Castel Sismondo. L'opera, scritta nel 43 da Henry de Montherlant e riadattata ora da Davide Brullo con la direzione di Gianluca Reggiani, porta in scena la storia di Sigismondo e gli ultimi anni del dominio Malatestiano, trascorsi tra tensioni e complotti. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Super festa di Chiusura per il Bradipop Rimini. Sabato 27 aprile nel giardino della splendida discoteca di Rimini si fa baldoria fino a mattina con i Nuju.





Sabato ritorna il Byblos, “The Garden of Your Heart”, openinf summer ’19 con cena e dancing. Dj’s Ciuffo, Frankie P e Paolo Campidelli con Marika voice. Pool party by BELUGA, Cubana Extreme, Carmelo e Nicolò.