Politiche ambientali a Verucchio, raccolta di rifiuti al parco Marecchia

"Ci mettiamo le mani" un progetto della Lista Civica Verucchio Domani, sabato 4 maggio raccolta di rifiuti in aree verdi.



Di seguito la nota stampa di Christian Maffei Candidato Sindaco della lista civica







Le politiche ambientali per Verucchio Domani sono una cosa seria. Per questa ragione ho messo la mia squadra al lavoro da mesi sul progetto Verucchio Rifiuti Zero. La nostra candidata consigliera Claudia Pazzini ci sta dando una mano straordinaria: durante le vacanze pasquali si è perfino recata a Capannori, in provincia di Lucca, comune apripista sul progetto nato 15 anni fa, al Convegno nazionale dei Comuni a Rifiuti Zero, per apprendere strategie e azioni concrete da mettere in campo. Di che cosa è la prova tutto questo? Questa è la dimostrazione che noi di Verucchio Domani sul tema dell’ambiente e del dovere che abbiamo verso le future generazioni di preservarlo, facciamo sul serio, avvalendoci di persone competenti e pronte, un minuto dopo aver vinto le elezioni, a mettersi al lavoro.

Confrontandoci tra di noi è da giorni che nel nostro gruppo circola un’idea: ci siamo detti che come Lista Civica siamo all’avanguardia sul tema dell’ambiente ma la tutela e la cura del territorio non si fanno solo con i programmi elettorali ma con le azioni quotidiane, anche piccole. Così abbiamo deciso di dedicare qualche ora a raccogliere cartacce e rifiuti (ovviamente differenziandoli) nel Parco più importante del nostro Territorio, il Parco Marecchia. Mi sono subito innamorato dell’idea; vivendo in campagna mal sopporto le deturpazioni, anche piccole, che possono subire le aree verdi e naturali del nostro comune.

Per questo abbiamo organizzato una marcia di pulizia (che abbiamo chiamato “Ci mettiamo le mani”) del Parco Marecchia sabato 4 alle ore 14 circa.

Invitiamo a parteciparvi chiunque sia interessato a spendere qualche ora con noi per la comunità: cos’è del resto la Politica se non prendersi cura con le azioni quotidiane degli spazi che abbiamo in comune?