Celebrazioni del 25 aprile alle Officine Manutenzione Cicliche di Rimini

Attualità

Rimini

| 06:41 - 26 Aprile 2019

Celebrazioni 25 aprile alle Officine Manutenzione cicliche.

Anche quest'anno alle Officine Manutenzione cicliche (ex Officina Locomotive ) di Rimini, il 25 aprile è stato celebrato con una bella manifestazione. Gli operai hanno percorso in corteo i viali dell'Officina ed hanno deposto una corona di alloro al monumento che ricorda i loro compagni di lavoro. La tromba di un dipendente ha intonato il silenzio. Alessandro Donati, del Consiglio di Fabbrica ha ricordato il contributo importante dato dagli operai,soprattutto i più giovani, in stretta collaborazione con il Comitato di Liberazione Nazionale alla lotta di Resistenza e alla liberazione di

Rimini e dell'Italia dal nazifascismo. Ha poi recato il saluto dell'Amministrazione Comunale l'Assessore Mattia Morolli, seguito dal rappresentante dell'ANPI, Lanfranco De Camillis. E' poi intervenuto l'Ing. Spagnoletti,dirigente dello stabilimento che ha ricordato l'importanza delle conquiste di libertà e democrazia strappate dai partigiani per tutti i cittadini e sancite dalla Costituzione della Repubblica.

Gli interventi sono stati molto applauditi dai numerosi presenti che hanno tributato una calorosa accoglienza al Partigiano Valter Vallicelli, Presidente comunale dell'ANPI di Rimini. Infine la benedizione del parroco al monumento e a tutti i partecipanti.