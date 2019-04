Centauri dal cuore d'oro: visitano San Patrignano e regalano un'affettatrice da cucina

Attualità

Coriano

| 17:23 - 25 Aprile 2019

Gli Harleysti di Riccione Chapter Italy a San Patrignano (foto Gabriele Bertoni).

Il "Riccione Chapter Italy", il club degli appassionati di Harley Davidson, ospite di San Patrignano assieme ai colleghi "Harleysti" di Bologna, Emilia Road, Parma e Ravenna. La bella iniziativa, a fine benefico, si è tenuta il lunedi di Pasquetta e ha visto per protagonisti 300 centauri. Il serpentone di moto è partito da Santarcangelo e si è spostato sulle colline dell'entroterra, raggiungendo la comunità di San Patrignano. Al pranzo hanno partecipato 1300 persone, mentre a seguire gli ospiti sono stati accompagnati all'interno della struttura, alla scoperta delle diverse attività produttive. Gli "Harleysti" hanno ricambiato l'ospitalità, donando a San Patrignano la somma necessaria per l’acquisto di un'affettatrice professionale per la cucina.

RUN DEI FELLINIANI. Prossimamente il Riccione Chapter, già alla prese attivamente nell’organizzazione, svolgerà il "Run dei Felliniani 2019", in data 21 e 22 giugno, tra Riccione e Misano, quest’anno alla sua diciassettesima edizione. Un evento che vedrà l’affluenza di circa 600/700 Harley-Davidson, con partecipanti provenienti da tutta Italia dai 55 Chapter Ufficiali, ciò coinvolgendo ampiamente le strutture alberghiere e turistiche di zona, in particolare il Pastrocchio e il Palace - Palacongressi di Riccione location designate per le serate, rispettivamente di venerdì e sabato, oltre alla spiaggia Baia Degli Angeli e alla discoteca Villa Delle Rose di Misano, tutto all’insegna dell’hashtag “solo puro divertimento”.