Pupi Avati e Laura Morante al teatro Galli di Rimini per 'La settima arte. Cinema e industria' Sabato 27 aprile la consegna dei biglietti gratuiti per assistere alle premiazioni in programma il 5 maggio

Attualità Rimini | 11:35 - 25 Aprile 2019 Pupi Avati. Si terrà sabato 27 aprile, dalle ore 11 alle ore 15, presso la biglietteria del Teatro Galli di Rimini la consegna dei biglietti gratuiti per partecipare alla cerimonia di premiazione de “La Settima Arte – Cinema e Industria”. Sarà possibile ritirare massimo due biglietti a persona. L’evento di gala che si terrà al teatro Galli domenica 5 maggio, alle ore 18.30, rappresenta uno dei momenti culminanti della Festa del cinema di Rimini in programma dal 3 al 5 maggio ed organizzata da Confindustria Romagna, Khairos Srl (Cinema Fulgor e Cinema Settebello di Rimini), Università Alma Mater Studiorum Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, con la collaborazione del Comune di Rimini Durante la cerimonia di gala, presentata dal giornalista e conduttore di Uno Mattina Franco di Mare, saranno consegnati i riconoscimenti del premio di Confindustria Romagna “Cinema e Industria” attribuito alle figure che si sono distinte nell'universo delle professioni che caratterizzano la filiera del cinema: produttori, distributori, sceneggiatori, scenografi, costumisti, compositori, direttori della fotografia, ecc. Nel programma della serata anche gli interventi dell’attrice Laura Morante e del regista Pupi Avati che quest’anno festeggia i 50 anni di carriera e Presidente di giuria del Premio Cinema e Industria.