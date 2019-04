Io, tu e le rosole: a Riccione Paese appuntamento dedicato alle prelibate erbe di campo

Eventi

Riccione

| 10:34 - 25 Aprile 2019

Cassoni alle erbe.

Sabato 27 e domenica 28 aprile, in occasione della Festa del Beato Alessio, è in programma a Riccione Paese la seconda edizione di Io, tu e le rosole, la celebrazione delle prelibate erbe di campo e del loro tradizionale abbinamento con i cassoni.

Le rosole sono le giovani piante del papavero, un’erba spontanea che va raccolta fresca e tenera durante la primavera, nei mesi di marzo e aprile, quando è appena spuntata perché poi comincia la fioritura. Il connubio d’obbligo è appunto quello con il cassone: il sapore leggermente amaro delle erbe si fonde con quello della piada e ne nasce qualcosa di unico.

Questa specialità sarà al centro dell’appuntamento organizzato dal Comitato Riccione Paese con la collaborazione dell’assessorato al turismo, due giorni di degustazioni, mercatini, musica e shopping.

Lungo viale f.lli Cervi sarà possibile fermarsi per gustare i cassoni e altre specialità a base di rosole, passeggiando tra stand enogastronomici, mercatino delle erbe e dei creativi.

Nel pomeriggio di sabato (ore 17.30) e di domenica (ore 16.30), piazzetta Parri, sarà la musica dei Bevano Est la colonna sonora d’eccezione: fisarmonica bitonica, violino e clarinetto, una formazione storica romagnola composta da strumenti acustici che propone, con sottile ironia, una musica di propria composizione, sguaiata e delicata, che in teatro si siede scomposta, in osteria chiede ascolto e in piazza fa ballare. La loro musica è suonata con l’anima e con il corpo, con la dolcezza e con la rabbia, con la gioia e la malinconia.

Gli stand saranno aperti nelle due giornate dalle ore 11 alle 21. Il mercatino delle erbe e dei creativi sabato dalle 11 alle 21 e domenica dalle 10 alle 21.