Boxe Santarcangelo 'sfrattata', rischia la chiusura: l'appello alle forze politiche

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:56 - 25 Aprile 2019

Il maestro di pugilato Tiziano 'Siluro' Scarpellini.

La Boxe Santarcangelo a rischio chiusura per mancanza di una sede. E' l'allarme lanciato dall'istruttore Tiziano Scarpellini, che chiede alle forze politiche un auto e una nuova sistemazione per l'associazione. "Da oltre 40 anni sul territorio, questa associazione sportiva dilettantistica, con il suo lavoro, contribuisce a dare un valido supporto ai giovani che vogliono avvicinarsi a questo sport, con numerose iniziative organizzate sul territorio. Dopo la trentennale esperienza sotto le scuole Pascucci abbiamo subito 2 traslochi, con molte difficoltà, trovandoci attualmente in un locale privato, che a breve dovremo lasciare, in quanto la proprietà ha deciso di vendere l'immobile", spiega Scarpellini.

L'associazione, candidata anche alla palma di bronzo al merito sportivo del coni 2019, per i tanti campioni e per le numerose iniziative organizzate a livello nazionale, è stata segnalata dal Comitato regionale della federazione pugilistica italiana a tale riconoscimento. "Cinque titoli italiani, 2 titoli europei forze di polizia, vari campioni di tornei nazionali e atleti con numerose presenze in nazionale, sono frutto di un lavoro encomiabile che andrebbe salvaguardato", è l'appello di Scarpellini.