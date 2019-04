Cicloturismo, dall'Inghilterra per partecipare alla 'Quattro Sassi' in Valmarecchia

Turismo

Rimini

| 07:34 - 25 Aprile 2019

Il noto giornalista freelance e blogger inglese Peter Linsley, nella top 10 dei blog UK sul tema ciclismo con oltre 10.000 followers, sarà ospite del quarto appuntamento stagionale con gli EducTour di Apt Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici: quattro giorni in Emilia Romagna, dal 25 al 29 aprile, per conoscere il nostro territorio e vivere in prima persona un duplice evento ciclistico - Il programma prevede la partecipazione all’evento “Quattro Sassi” (un’affascinante cicloturistica nella Valmarecchia) in compagnia del Presidente di Apt Servizi Davide Cassani - A seguire altri due bike tour in Romagna con la guida Alessandro Malaguti e, domenica 28, gran finale con la Granfondo Dieci Colli che avrà come special guest l’ex campione Alessandro Petacchi.



Entra nel vivo la stagione dei Press Trip targati Apt Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici nell’ambito del progetto di marketing e comunicazione sui mercati esteri che promuove il cicloturismo nella nostra regione.

Da oggi (giovedì 25 aprile), fino a lunedì 29, il quarto appuntamento di questo 2019 “a tutta bici” con un focus dedicato a due eventi ciclistici in programma questo weekend di fine aprile in Emilia Romagna: la cicloturistica “Quattro Sassi” della Valmarecchia (organizzata dalla associazione Liberabici) e la Granfondo Dieci Colli di Bologna.

Dall’Inghilterra ospite atteso il noto giornalista e blogger di settore Peter Linsey. Il suo blog https://road-theory.com/ (inserito nella top 10 dei blog UK sul tema ciclismo con oltre 10.000 appassionati lettori e followers), racconta gli ultimi sviluppi del mondo del ciclismo professionistico internazionale e le sue personali esperienze in sella agli eventi ciclistici per amatori in tutta Europa, con focus dedicati all’offerta turistica per gli amanti della bici, i bike hotels, e un dietro le quinte alla ricerca del migliore “street food” che ogni ciclista può trovare nei suoi itinerari. Linsley vanta anche numerose collaborazioni da freelance con testate specializzate e magazine di settore nel Regno Unito.

Prima tappa del suo tour in bici enogastronomico sarà proprio la “Quattro Sassi”, una cicloturistica di circa 90km con 1800m di dislivello nella Valmarecchia giunta alla sua quinta edizione e che tocca le località e i ricchi ristori di Verucchio, Pennabilli e San Leo, con quasi 1000 amatori partecipanti all’evento, molti dei quali ciclisti stranieri ospiti dei bike hotels del Consorzio Terrabici. Gradito ospite degli organizzatori di Liberabici sarà il CT della Nazionale Italiana di ciclismo e Presidente di Apt Servizi Emilia Romagna, Davide Cassani, che sarà intervistato da Linsley durante il percorso per un ampio servizio dedicato al cicloturismo in Emilia Romagna.

Il programma del Press Trip continuerà venerdì 26 e sabato 27 con altri due bike tour in Romagna (tra i colli cesenati e forlivesi). Ad accompagnare il blogger inglese lungo gli itinerari e le degustazioni enogastronomiche in alcune aziende locali la guida di Terrabici ed ex pro, il forlivese Alessandro Malaguti.

Domenica 28 aprile chiusura in bellezza con la partecipazione alla Granfondo Dieci Colli di Bologna.