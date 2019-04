Il Lago Riviera di Viserba, Mercoledì 1 Maggio compie 50 anni

Eventi

25 Aprile 2019

Pesca nel lago Riviera.

A Viserba, Mercoledì 1 Maggio si festeggerà un compleanno particolare quello dei 50anni di apertura del Lago Riviera. Infatti il lago artificiale nasce da un idea nella proprietà dei due fratelli Guido(Gino) e Salvatore Berardi nel 1967.Due anni dopo ,esattamente il 1 Maggio 1969,il Lago Riviera apre ufficialmente al pubblico come lago per la pesca sportiva aperto da sempre a tutti gli appassionati di questa pratica sportiva.Nel corso di questi 50anni,tanti i riminesi e non che hanno iniziato la loro passione sportiva sulle sponde del Lago Riviera situato a Viserba in Via Fattori,23. Il Lago è immerso in un parco di 7000 mq c/a aperto al pubblico ed in questi 50anni la gestione, le ristrutturazioni del perimetro( l’ultima quella del febbraio 2019),il rispetto e la cultura verso gli appassionati della pesca sportiva è stata sempre al passo con le increscenti innovazioni ed evoluzioni tecniche che questa sport ha richiesto. La superficie del Lago Riviera è di circa 5.550 mq ed il perimetro delle sponde ( interamente ristrutturate con nuovi pali in castagno)e di circa 320 metri,privo di barriere architettoniche con spazi pesca riservati a portatori di handicap e/o con carrozzina.Nella giornata del 1 Maggio (oltre alla presenza per tutta la giornata sulle sponde del Lago di uno stand della Maver con esposizione dei suoi prodotti da pesca di ultima generazione) al Lago Riviera la locale asd AICS organizzerà ben tre eventi separati tra loro con questa programmazione:1969-2019…Lago Riviera…50anni con Noi 08.30/11.30 Trofeo Gara Bolognese-Canne fisse ;15.00-18.00 Trofeo Gara a Coppie Adulto-Ragazzo(under15) e per concludere 20.30-23.30 il 1° Memorial Gino Berardi Gara a coppie a Roubasienne.