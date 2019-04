Meteo Rimini: temperature miti, ma ombrello a portata di mano. Variabilità e qualche pioggia

Attualità

Rimini

| 07:15 - 25 Aprile 2019

Pioggia (foto di repertorio).

Il secondo weekend "lungo" di primavera inizia con qualche nuvola, ma la pioggia sembra circoscritta a venerdì pomeriggio. La giornata di giovedì 25 aprile inizierà con nuvolosità variabile, soprattutto sui rilievi. Come riporta Arpae, nel pomeriggio il cielo sarà velato per nubi alte, più nuvolosità la sera. Venerdì 26 aprile cielo nuvoloso e piogge nel tardo pomeriggio, destinate a esaurirsi in serata. Sabato ancora annuvolamenti, più consistenti sui rilievi, ma assenza di piogge. Le temperature saranno sui 19° in costa e sui 21° nelle zone interne nella giornata del 25 aprile, in calo venerdì quando saranno ovunque sotto i 20°. Per le giornate di domenica e lunedì ancora correnti atlantiche miti porteranno deboli piogge sparse con ampi spazi di sereno.