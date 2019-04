Mirati servizi anti-terrorismo alla stazione, monitorati anche i minori in fuga dall famiglie

Cronaca

Rimini

| 19:30 - 24 Aprile 2019

Agente della Polfer (foto di repertorio).

Anche nel lungo fine settimana di Pasqua il personale della Polfer ha garantito la sicurezza dei cittadini che hanno utilizzato per gli spostamenti il treno. Un'attività di controllo che ha anche rappresentato un banco di prova della tenuta del sistema sicurezza, di fronte all’incremento del flusso turistico nella riviera romagnola.

Particolare attenzione è stata rivolta ai minorenni che, attratti dalla fama di capitale del divertimento del capoluogo romagnolo, spesso raggiungono Rimini in treno anche all’insaputa delle rispettive famiglie.Sono state 31 le pattuglie impiegate nel weekend nelle stazioni ferroviarie della Provincia e in paticolare 9 i servizi di controllo antiterrorismo lungo la direttrice ferroviaria Adriatica, con accertamenti che hanno riguardato 361 persone, 138 delle quali con precedenti. Ci sono state anche una denuncia a piede libero per un'inottemperanza al foglio di via obbligatorio e la contestazione di una sanzione amministrativa in materia di sicurezza ferroviaria.si legge in una nota della Questura.

