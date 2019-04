Una mostra fotografica dedicata al ciclismo nell’anno di Riccione tappa del Giro d’Italia

Attualità

Riccione

| 15:39 - 24 Aprile 2019

Le opere di Saro Bartolo.

Al ciclismo e al mondo della due ruote è dedicata la mostra del pittore Saro Bartolo allestita al primo piano del Municipio di Riccione. Con fotopitture dedicate al Futurismo, primo movimento artistico a trattare in maniera organica e definita il tema dello sport, l’artista delinea paesaggi con alberi, coline, strade e cielo fondersi con il corpo del ciclista e la sua bicicletta. La scelta della mostra è ricaduta su Riccione, quest’anno tappa del Giro d’Italia con innumerevoli iniziative collaterali che animeranno la città non solo a maggio, mese di tappa, ma anche successivamente. Iniziative dedicate al ciclismo già partite con gli eventi della “ Primavera del Giro”, le ultime svoltesi durante le Festività Pasquali appena trascorse. L’esposizione è aperta a tutti i cittadini.



SARO BARTOLO. Fin da giovane Saro Di Bartolo coltiva lo studio della fotografia e dal 1969 se ne occupa pure professionalmente. Collabora con studi di advertising, editori e tour operator. Appassionato di storia, arte e costumi dei popoli, ha realizzato re-portage in varie regioni del mondo. Raccolte da cui sono scaturiti splendidi video, oggi su Youtube. Dagli anni ’80 si occupa di internet e prodotti multi-mediali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti.

Suoi articoli e immagini sono apparsi su varie pubblicazioni: Airone, Bell'Italia, Capital, il Resto del Carlino, La Maison/Lifestyle, la Re-pubblica, Qui Touring.

E' autore di oltre 30 mostre, personali e collettIve, tra l'altro insieme a celebrità internazionali quali Mike Goldwater e Tim Fitzharris.