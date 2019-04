Polemiche per le bollette, Sgr Servizi all'attacco: 'denunce per chi ci ha diffamato'

Attualità

Rimini

| 15:33 - 24 Aprile 2019

Sede Sgr Servizi di Rimini.

Sgr Servizi, dopo aver porto l'altra guancia, dissotterra l'ascia di guerra. In una nota infatti l'azienda spiega di aver dato mandato all'avvocato Moreno Maresi per denunciare "chi ha posto in essere condotte diffamatorie o che abbiano comportato turbativa del'attività dell'azienda". Una decisione presa "per ribadire la propria correttezza e tutelare l'azienda". Nella nota Sgr Servizi lamenta di essere stata oggetto di "attacchi lesivi della propria immagine e della dignità dei propri dipendenti", ma di aver comunque atteso prima di intraprendere le vie legali, "sopportando strumentali prese di posizione sui media che miravano a generare dubbi sulla correttezza delle fatture emesse ed a diffondere informazioni non veritiere sulla regolarità del proprio operato, il tutto senza che sia emerso alcun riscontro di comportamenti scorretti da parte dell’azienda" e "mantenendo un atteggiamento di ascolto e di grande disponibilità, invitando utenti e rappresentanti dei consumatori a diversi incontri, istituendo un fondo di solidarietà per le famiglie in maggiore difficoltà economica". Le acque non si sono calmate, per questo Sgr Servizi ha scelto di andare al contrattacco.