Pronti a dare battaglia, prossimo weekend Gas Racing Team in gara al Mugello

Sport

Rimini

| 15:32 - 24 Aprile 2019

Gas Team, foto di Antonio Inglese.

Il Campionato Italiano Velocità si trasferisce tra le colline toscane per il secondo doppio appuntamento stagionale, il prossimo 27 - 28 Aprile nel tracciato del Mugello.

Gli alfieri del Gas Racing Team, sono pronti a dare battaglia, sostenuti dall’impegno e la passione dai ragazzi del Team riminese, che hanno lavorato duramente in queste settimane sulle Yamaha R6, per trovare nuove soluzioni ed essere più competitivi per regalarci sfide da cardiopalma.

Nelle gare, come nella vita, poche frazioni di tempo possono determinare la vittoria o la sconfitta. In linea con questa filosofia si presenta un nuovo sostenitore del Team, la Emd112, main importer per l’Italia dei defibrillatori HeartSine, azienda leader mondiale nella produzione di dispositivi salvavita automatici e semiautomatici, che al fine di cardioproteggere lo staff e gli ospiti donerà al GAS Racing Team un defibrillatore samaritan. Tutte le gare saranno in diretta sul canale 208 di SkySport e sulle piattaforme Web: Civ.tv ed Elevensports.it