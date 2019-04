Secondo ponte di primavera, albergatori fiduciosi: 'tanti visitatori e bella promozione per l'estate'

Turismo

Rimini

| 13:29 - 24 Aprile 2019

Turisti sul lungomare di Rimini il giorno di Pasqua.

Dopo il weekend di Pasqua andato in archivio con ottimi riscontri in termini di presenze, Rimini è pronta per il secondo lungo ponte di questa intensa primavera. Alla vigilia della festività del 25 aprile le circa 700 strutture ricettive sono pronte ad accogliere i migliaia di turisti e visitatori attesi fino a domenica.



“Nonostante il meteo incerto, le previsioni sono incoraggianti – spiega la presidente dell’Associazione Albergatori di Rimini Patrizia Rinaldis – In questo lungo week end possiamo infatti contare sulle presenze legate ai molteplici eventi in programma, sia culturali sia sportivi, come la novità di quest’anno lo show dei motori in Fiera, che si aggiunge agli appuntamenti ormai consolidati del periodo e che garantiscono un notevole afflusso di visitatori”.



A fare da traino sono eventi come il congresso dei Lavoratori di Cl in programma in Fiera nei giorni 26 - 28 aprile (8.500 partecipanti) e soprattutto tante occasioni di sport grazie al torneo nazionale di pallacanestro Memorial Papini (che si chiude domani 25 aprile, con un volume di presenze di circa 2.300 persone al giorno); le fasi finali dei campionati Libertas di ginnastica ritmica (dal 24 al 28 aprile), con 1.000 atleti e circa 6.000 presenze nei tre giorni di gara.



“A queste presenze si aggiungeranno i tanti che decideranno di partire last minute – prosegue Rinaldis – Si confermano quindi le previsioni della vigilia: un ottimo movimento di visitatori distribuito tra Pasqua e il primo week end di maggio, con permanenze medie di almeno tre notti, per un periodo di lavoro per gli operatori di un paio di settimane. Si tratta di una straordinaria opportunità per il settore ricettivo non solo per testare i servizi e il personale in vista dell’alta stagione, ma anche per farsi conoscere ad una nuova fetta di clienti, promuovendo strutture, offerte e territorio”.



“Anche il weekend che è alle porte darà al territorio la possibilità di mostrare tutta la qualità che è in grado di offrire – sottolinea il sindaco Andrea Gnassi - Le proposte immateriali arricchite dalla rigerenerazione dei contenitori culturali e degli spazi urbani, il nostro consolidato sistema di accoglienza, confermano Rimini come una meta in grado di offrire esperienze ai turisti in ogni stagione e rilanciano la città come destinazione per quei visitatori che cercano cultura, arte e bellezza”.



Tra gli appuntamenti dei prossimi giorni si ricorda l'International Fireworks Festival, quattro giorni di festa a Miramare da domani a domenica con stand, musica e animazione. Clou dell’evento le serate del 25 e 26 aprile con una spettacolare competizione pirotecnica che accenderanno il cielo sulla spiaggia dai bagni dal 143 al 149. Proseguono inoltre le visite guidate al Teatro Galli (da giovedì 25 a domenica 28 aprile), mentre la città si prepara a correre con la Strarimini (28 aprile) e la cicloturistica i Quattro Sassi (25 aprile).



Un calendario ricco che prosegue anche per il ponte del 1° maggio, quando la spiaggia di Rimini si trasferisce in Piazzale Fellini con Piacere Spiaggia Rimini, e tu?, due giorni di spettacoli, musica, cibo, vino e divertimento per grandi e piccoli. Musica dal vivo, stand gastronomici e area bimbi animano anche il Parco Marecchia, zona Ponte Tiberio, con Marecchia Dream Fest (30 aprile - 1° maggio). Cinema e sport dal 3 al 5 maggio Rimini celebra con “La settima arte” - un festival di tre giorni fra proiezioni, conferenze, masterclass e la mostra David Lynch Dreams. A Tribute To Fellini – e Reunion Rimini raduno motoristico tra i più prestigiosi a livello nazionale.