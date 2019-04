Coriano, centro estivo assegnato alla Polisportiva Junior

Attualità

Coriano

| 11:31 - 24 Aprile 2019

Consapevole dell’importanza che i centri estivi rivestono nella gestione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie, nonché per la socializzazione dei bambini in un periodo dell’anno in cui vengono meno le abitudini e le relazioni che si consolidano con le attività invernali, l’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere a disposizione gli spazi sportivi per quelle realtà associative interessate ad organizzare centri estivi.

Nel rispetto dei principi di trasparenza dell’attività amministrativa e di libertà di partecipazione riconosciuta ai soggetti interessati, gli elementi che sono stati tenuti in considerazione ai fini dell’assegnazione sono stati le precedenti esperienze, la disponibilità ad accogliere bimbi disabili e gli orari di apertura del centro estivo.

Ad esito di avviso pubblico, scaduto il 5 aprile 2019, il Comune di Coriano ha assegnato parte degli spazi degli impianti sportivi di Via Piane alla Polisportiva Junior Coriano per la realizzazione del Centro Estivo, denominato Junior Village per l’estate 2019.

Solo la Polisportiva Junior di Coriano ha presentato richiesta di assegnazione degli spazi, proponendo il progetto di centro estivo ormai consolidato da anni sul territorio. In tal modo ha dato un importante segnale di continuità con il progetto sportivo e ricreativo che porta avanti già dal periodo invernale.

Beatrice Boschetti (assessore ai servizi sociali): “Siamo contenti che anche quest’anno il centro sportivo di Coriano, possa vivere l’estate con una offerta così collaudata per i bambini e bambine del territorio. A breve sarà pubblicato il bando per l’erogazione di contributi regionali alle famiglie a sostegno della partecipazione dei propri figli ai centri estivi accreditati, mentre per i bambini diversamente abili del comune di Coriano il bando per la concessione dei contributi è già aperto e scadrà il 13 maggio prossimo.”