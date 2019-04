Rimini, auguri Biblioteca Gambalunga: teatri gremiti per la festa con Capossela, Canfora e Bergonzoni

Eventi

Vinicio Capossela sul palco del Teatro degli Atti.

Un Teatro degli Atti gremito ha ospitato martedì sera l’evento conclusivo dei festeggiamenti per i 400 anni della Biblioteca civica Gambalunga, l’incontro dal titolo Ri-trovatori, uomini e bestie in libri e canzoni. Protagonisti sul palco lo storico Piero Meldini, il semiologo Paolo Fabbri, la responsabile della Gamablunga Oriana Maroni a fare da padrona di casa e l’ospite più atteso, il cantautore Vinicio Capossela, che per questo speciale compleanno ha regalato agli oltre quattrocento spettatori presenti in sala qualche brano in anteprima del suo ultimo album “Ballate per uomini e bestie” (in uscita a metà maggio) accompagnato dallo strumentista Giannantonio De Gennaro. Un dono prezioso per una serata che ha conquistato il pubblico tra annedoti e musica e che ha chiuso in bellezza una giornata iniziata con le visite guidate alla Gambalunghiana e proseguita al Teatro Galli con gli interventi istituzionali del sindaco Andrea Gnassi e del presidente della Regione Stefano Bonaccini, la lectio magistralis di Luciano Canfora sulla storia delle biblioteche e il dialogo tra Alessandro Bergonzoni e Marino Sinibaldi. Una giornata ricca di emozioni preludio di una serie di iniziative - presentazioni di libri, lezioni magistrali, mostre - che si svolgeranno nei prossimi mesi, per tutto il 2019 per celebrare i quattro secoli della biblioteca della città.