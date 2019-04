Regime estivo dei parcheggi a Bellaria Igea Marina, ecco cosa cambia

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:23 - 24 Aprile 2019

Auto in sosta.

Mercoledì 1 maggio entrerà in vigore a Bellaria Igea Marina il cosiddetto "regime estivo" delle aree di sosta comunali, con alcuni stalli che diverranno a pagamento, come ogni anno, fino al 30 settembre. Provvedimento che interessa parcheggi come quelli di via Trau e via Conti, largo Montello, p.zza del Popolo (una parte di quelli di fronte al Comune), via Rubicone, via Agedabia, via Bacci, via dei Mille, via Pertini e zona “la Valletta”, via Quintiliano, via Properzio, via Piaggia, via Petronio, via Lucano, zona Belverde, via Calatafimi (per i bus) e via Perugia.

Scadenza più lontana ma da tenere a mente, quella che riguarda alcune aree di sosta attualmente gratuite e che dal prossimo 1 giugno saranno invece regolamentate a disco: parcheggi di questo tipo sono presenti in p.zza del Popolo, in zona Belverde - p.zza Falcone e Borsellino e via Dossetti - , in via dei Mille e nelle vie ‘a pettine’ che conducono al lungomare di Bellaria e di Igea Marina.

Sempre in tema di sosta, si segnala infine che a Bellaria Igea Marina sono disponibili diverse modalità di abbonamento, con valenza su tutte le aree di parcheggio a pagamento del territorio comunale. Una scelta che permette di usufruire degli stalli “blu” in modo semplice e a condizioni economiche vantaggiose: gli interessati possono contattare l’Ufficio Gestione Parcheggi allo 0541.343784 o consultare l'area dedicata del sito istituzionale.