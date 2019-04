Cronaca

Incidente tra un auto e uno scooter in via Lipparini, nella zona di via Lagomaggio a Rimini. Per ragioni ancora da accertare, intorno alle 16.30 di martedì 23 aprile, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile ed il motociclista di 53 anni ha perso il controllo finendo a terra. Sul posto sono arrivati polizia locale e 118, che ha trasportato il centauro all'ospedale 'Infermi' di Rimini in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.