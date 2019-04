Calcio C, dove si acquistano in prevendita i biglietti per il derby di Pesaro

Sport

Rimini

| 19:47 - 23 Aprile 2019

Scatta la prevendita per il derby di Pesaro di domenica.

E' attiva la prevendita per l'incontro Vis Pesaro-Rimini, in programma domenica 28 aprile allo stadio "Benelli" con inizio alle ore 18.30. I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati, al prezzo di 14 euro (ridotti € 10 per donne, Over 65, disabili e ragazzi di età compresa tra 11 e 14 anni. Per gli Under 10 l'ingresso è gratuito) on-line collegandosi al sito Vivaticket (www.vivaticket.it) o nei seguenti punti vendita aderenti al medesimo circuito:

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini (0541.742702)

Rimini Reservation: piazzale Cesare Battisti 1, Rimini (0541.51331)

Tabaccheria della piazza: via Molari 10, Santarcangelo (0541.625407)

Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo (0541.622318)

Free Shop c/o Centro Atlante: via Tre Settembre 17, Dogana – Repubblica di San Marino (0549.905767)

I biglietti del Settore Ospiti si potranno acquistare sino alle ore 19 di sabato 27 aprile e senza obbligo di Tessera del Tifoso.

Il giorno della gara non saranno venduti biglietti, di alcun settore, ai residenti in provincia di Rimini.