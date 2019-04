Calcio C, per Venturini e Nava lavoro differenziato. A riposo Marchetti e Brighi, terapie per Arlotti

Sport

Rimini

| 18:54 - 23 Aprile 2019

Il Rimini prepara la trasferta di Pesaro: tanti gli acciaccati.

Primo allenamento settimanale per il Rimini di mister Mario Petrone martedì pomeriggio al "Romeo Neri", in vista del derby in programma domenica nella tana della Vis Pesaro. Assenti, oltre ai lungodegenti Danso e Simoncelli, Marchetti, uscito nel primo tempo della sfida con la Samb e in attesa del responso degli accertamenti e Brighi, a scopo precauzionale per un leggero affaticamento. Venturini e Valerio Nava, entrambi in recupero, hanno svolto un lavoro differenziato. Almeno il primo si conta di recuperarlo per il derby. Terapie infine per Arlotti, dopo il risentimento che sabato lo ha costretto ai box. Hanno lavorato assieme al gruppo anche i due giocatori della Berretti di mister Giordano Cinquetti, il difensore Oscar Guarino e l'attaccante Osaagie Osayande. Mercoledì doppia seduta di allenamento.