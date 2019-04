Bershka sbarca a Riccione, la moda giovane a basso prezzo

Attualità

Riccione

| 16:56 - 23 Aprile 2019

Nuovo negozio Bershka a Riccione.

Il marchio d'abbigliamento spagnolo Berskha sbarca a Riccione: è stato aperto martedì 23 aprile, in viale Ceccarini, il punto vendita del 'gigante' della moda giovane a basso prezzo, su una superficie di 740 mq. Il marchio è rivolto a giovani tra i 13 e i 25 anni, persone che conoscono bene la moda, la musica, la cultura e le nuove tecnologie, costantemente connessi attraverso i social network. La particolarità del negozio Berksha è proprio nella possibilità di realizzare i propri acquisti con l'aiuto dello smartphone. Attraverso l'app Bershka Experience, i clienti potranno fare acquisti online scansionando il codice QR e potranno scegliere se concludere l'acquisto, o se provare e acquistare il capo d'abbigliamento in negozio, ma non solo. Nel negozio il cliente potrà scansionare i cartellini dei capi di abbigliamento, per poi trovarlo nel camerino che gli è stato assegnato. Camerini multimediali, con un iPad che permette al cliente di richiedere taglie differenti o anche nuovi articoli. Un'altra particolarità del punto vendita di Riccione è la versatilità di esso: tutti i mobili e i pannelli delle pareti possono essersi spostatati con facilità, poiché sospesi e non ancorati in modo fisso. In questo modo, è più facile adattarsi alle esigenze di ogni campagna.