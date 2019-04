Celebrazioni del 25 aprile, a Santarcangelo il reading di Ivano Marescotti

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:30 - 23 Aprile 2019

Ivano Marescotti.

Comincia con un evento da non perdere la prima edizione della rassegna "Ora e sempre! Resistenza Diritti Lavoro", una settimana di performance teatrali, omaggi ai partigiani, incontri, concerti, dibattiti, letture della Costituzione e progetti con le scuole per collegare idealmente – oltre che in un unico evento – i festeggiamenti per il 25 Aprile e il Primo Maggio a Santarcangelo.



Mercoledì 24 aprile alle ore 21, infatti, sul palco del Supercinema salirà l’attore Ivano Marescotti, per una serata di teatro, letteratura e cinema con lo spettacolo “Lo schermo sul leggio. L’Agnese va a morire”. Attraverso le parole di Renata Viganò – che pubblicò il romanzo nel 1949 – e le scene del film di Giuliano Montaldo (1976), Marescotti racconterà la storia di Agnese, ambientata nelle Valli di Comacchio negli otto mesi precedenti la Liberazione d’Italia. La protagonista della storia è una lavandaia di mezza età che dopo la morte del marito deportato, pur non essendosi mai interessata di politica prima, inizia a collaborare con i partigiani diventando staffetta. Lo spettacolo ribadisce quindi il ruolo di primaria importanza delle donne per il movimento partigiano, nella lotta contro il nazifascismo per la riconquista della libertà. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata al numero 333/2257137.