A Bellaria il più grande evento di meditazione italiano dedicato al santone Osho

Bertinoro

| 16:26 - 23 Aprile 2019

Osho.

Torna a Bellaria Igea Marina il più grande evento di meditazione del mondo di Osho a livello nazionale: appuntamento da giovedì 25 a domenica 28 aprile, con la quattro giorni dell’”Osho Festival”.

Una colorata kermesse che unirà gioia, tenerezza, meditazione, celebrazione, gioco e amichevolezza, per la quale sono attesi numerosissimi partecipanti, provenienti anche dall’estero, molti dei quali alloggeranno nelle strutture ricettive di Bellaria Igea Marina producendo un notevole indotto per la città.

Ricchissimo il programma del Festival, con 60 eventi distribuiti in tre sale del Palacongressi alla presenza dei migliori conduttori di eventi del mondo di Osho: tra gli appuntamenti, le meditazioni attive, strutturate in un vero e proprio "campo di meditazione" a tempo pieno, in sala dedicata, poi eventi di danza e musica dal vivo, oltre a sessioni individuali con operatori qualificati. Presenti inoltre i banchi dei vari centri di meditazione, tutti i libri, i cd e i dvd di Osho.