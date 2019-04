Riccione celebra la liberazione dal nazifascismo con pose di corone e le letture degli studenti

Attualità

16:19 - 23 Aprile 2019

Celebrazioni del 25 aprile a Riccione.

A Riccione il 25 aprile è in programma la cerimonia ufficiale per le celebrazioni dell’anniversario del 25 aprile in occasione del 74° anniversario della Liberazione nazionale dal nazifascismo, alla presenza delle autorità locali, delle Forze Armate e delle associazioni cittadine.

Alle ore 10.00 è previsto il ritrovo delle Autorità al Monumento dei Caduti nei Giardini del Municipio con la posa di una corona d’alloro alle 10.15.

Seguirà la formazione del corteo e la deposizione di una corona d’alloro al Cippo in memoria di Salvo d’Acquisto in viale Ceccarini.

Alle ore 10.30 il corteo proseguirà per la parte finale della cerimonia in piazza Matteotti con accompagnamento musicale del Coro Bandistico di Mondaino. Previste letture degli studenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Zavalloni.

In caso di maltempo si svolgerà al Centro della Pesa.