Pasqua e pasquetta, boom di turisti nel centro a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 15:07 - 23 Aprile 2019

Eventi in Piazza a Cattolica.

Il lungo ponte festivo di fine Aprile si è aperto con successo per la Regina. Tanti turisti che hanno affollato il centro ed hanno goduto degli eventi organizzati in città. Tante le alternative: dallo “Street Fud” che ha aperto i battenti venerdì scorso in Piazza Primo Maggio, allo spettacolo teatrale della “Cavalleria Rusticana” andato in scena sabato al Teatro della Regina. Coinvolgenti anche gli eventi della domenica con l’anteprima nel pomeriggio di “The Show” ed il “Silent Party” che in serata ha fatto ballare tanti in piazza Primo Maggio. E proprio qui è previsto almeno un evento per sera sino al prossimo 25 aprile.“Da quando organizziamo lo Street Fud a Cattolica non ci era mai capitato di vedere così tanta gente. Una città viva con un buon inizio, le premesse per superare i numeri delle precedenti edizioni ci sono tutte” aveva commentato Matteo Redaelli, uno dei degli organizzatori.

La Pasqua ha portato anche migliaia di presenze tra atleti, dirigenti e accompagnatori, in rappresentanza di società calcistiche provenienti da tutta Italia e dall'estero per partecipare ai tornei organizzati da “SEO365”. Sono state 120 le squadre che hanno preso parte al “Torneo Regins Pasqua Football Cup” appena conclusosi ed il 25 aprile arriveranno altri 2500 giovani calciatori, per contendersi la quinta edizione del Torneo nazionale “Piccoli Amici Trophy/Coppa di Romagna”.

Domani il “passaggio di consegne” tra gli appuntamenti con l’avvio alle 17,00 di “Musica Libera”, ed il 25 aprile con “Ralf in Bikini” ed il “Body Painting Contest”. Due giornate imperdibili che coinvolgeranno attraverso la musica tutto il territorio, cittadini e turisti che soggiornano in città, trasformando la Regina in un grande Parco della “Musica Libera”.

“Non possiamo che essere soddisfatti – commenta il Sindaco Mariano Gennari – per questo primo assaggio di stagione. Abbiamo ascoltato tantissimi feedback positivi che ci incoraggiano per il proseguo del nostro calendario di attività ed eventi. Il buon risultato raggiunto è anche il frutto del lavoro di squadra dei nostri uffici comunali che si sono impegnati con dedizione per la città. Tanta la gente che a Cattolica ha trovato svago, divertimento, buon cibo. A chi ci sceglie continuiamo ad offrire il nostro marchio di fabbrica, la cosa più bella che abbiamo in Romagna, l’accoglienza con il sorriso ed una sana ed allegra energia. Invito tutti a godersi Cattolica nei prossimi giorni con la musica che sarà la protagonista e da sabato con le nostre strade fiorite per la nuova edizione della tradizionale Festa dei fiori”.