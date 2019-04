SalusErbe 2019: al via la rassegna riminese dedicata al vivere sano

Eventi

Saludecio

| 14:45 - 23 Aprile 2019

Al via mercoledì 24 aprile a Saludecio la 32esima edizione di SalusErbe, la tradizionale manifestazione dedicata agli amanti della natura, del mangiare e vivere sano e a tutti coloro che hanno “il cuore verde”. Il 24 e il 25 aprile nel borgo della Valconca saranno protagoniste le mellifere, fiori carichi di nettare, dall’Acacia alla Zinnia, che attirano le api con i loro colori vistosi, i profumi intensi, l’aspetto invitante.

Ma l’occasione è ghiotta anche per i tanti visitatori del meraviglioso borgo di Saludecio, ricco di arte e cultura, su un colle verdissimo. Il programma di SalusErbe è amplissimo e con proposte per tutti, dagli appassionati di ciò che è naturale agli amanti del vivere all’aria aperta alle famiglie con i bambini. Ci saranno incontri, spettacoli, workshop, mostre, fiori, giochi per i più piccoli e sorprese, aggiunti ad un mercatino di primavera coloratissimo, con curiosità, alimentazione, cosmetica, erboristeria, florovivaismo.

Da segnalare fra i tanti eventi (allegato il programma completo), gli incontri di approfondimento nella sala consiliare del Palazzo municipale (piazza Santo Amato Ronconi) dedicati all'apicoltura, alla dieta mediterranea (pomeriggio di domani), alla "depurazione" del corpo e agli archetipi e miti legati alla vegetazione (il 25).

I workshop si tengono invece in vari luoghi del paese. Biodanza al pomeriggio nella sala polivalente della Biblioteca; massaggio kobido nella saletta della Biblioteca; al parco della Pace fuori porta Montanara laboratori e giochi creativi, letture, progetti educativi e incontri di prevenzione per piccoli e grandi.

Da non perdere al largo Santiago de Compostela (di fronte alla Baita dei Tigli) lo spettacolo "Alla scoperta della volta celeste" promosso dall'Osservatorio Copernico (il 24 e il 25 aprile, dalle 10.30 a sera), mentre il 25 alle 17 nella sala consiliare del Municipio si terrà lo show cooking con laboratorio di pasticceria vegana.

Passeggiando in paese si scopriranno mostre d'arte, fotografia e artigianato dedicate al tema del fiori e delle api, ma anche al territorio, al paesaggio e alla storia.

Ricchissimo infine il programma degli spettacoli nel borgo, con campane tibetane, danza, performance acrobatiche, animazione, clown, piece teatrali, ludobus e proiezioni.

Accanto al mercatino di prodotti erboristici, bio e naturali, ci sarà soddisfazione pure per il palato con cibi e delizie verdi proposti nei menù a tema dei ristoranti, negozi e chioschi saludecesi.