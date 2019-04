Guida in stato di ebbrezza, nel weekend pasquale 'saltano' quindici patenti

Cronaca

Rimini

| 14:14 - 23 Aprile 2019

Il Capitano dei Carabinieri di Rimini Sabato Landi durante i controlli di Pasqua.

Nel weekend 'lungo' di Pasqua sono stati intensi i controlli stradali dei Carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Rimini, al fine di contrastare la guida sotto l'influenza di alcol o droga. Sono state undici le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e sanzionati con la sospensione della patente. Per altri quattro automobilisti non c'è stata la denuncia, in quanto il loro tasso alcolemico è risultato superiore a 0,5 g/l, ma inferiore a 0,8, tuttavia non hanno evitato una pesante sanzione economica (da 527 a 2108 euro) e la sospensione della patente fino a 6 mesi. Al termine delle attività, i Carabinieri in una nota hanno riportato i numeri dei controlli: 22 posti di controllo allestiti a Rimini, 130 persone identificate, 94 mezzi controllati e altre quattro persone segnalate in Prefettura quali consumatrici di stupefacente.

IL COMMENTO DELL'ARMA. "L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto, continueranno con la massima assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati".