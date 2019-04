Sorpreso a vandalizzare le panchine al parco: è l'uomo che bruciò gli allestimenti natalizi

Cronaca

Rimini

| 14:00 - 23 Aprile 2019

Pattuglia dei Carabinieri (foto di repertorio).

E' finito di nuovo nei guai, per danneggiamento aggravato, il 55enne di Campobasso che durante il periodo natalizio aveva dato fuoco ad alcuni allestimenti natalizi in piazza Cavour. L'uomo, ubriaco fradicio, è stato fermato dai Carabinieri mentre 'vandalizzava' le panchine in legno del parco pubblico di via Dell'abete a Rimini, fatti avvenuti durante il periodo delle festività pasquali. A Natale invece aveva dato fuoco a delle tende decorative, spruzzando liquido infiammabile e usando un accendino per innescare le fiamme, ma in quell'occasione era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.