Ruba scarpe in un negozio nascondendole in uno zaino, denunciata 18enne riminese

| 13:51 - 23 Aprile 2019

Scarpe rubate (foto di repertorio).

Sabato pomeriggio i Carabinieri hanno denunciato tre persone per furti compiuti in altrettanti negozi dei Rimini. Nei guai è finita una 18enne riminese, bloccata dagli addetti alla sicurezza di un negozio di scarpe di un centro commerciale: aveva prelevato un paio di scarpe eleganti dallo scaffale, nascondendole nello zaino, tentando poi di uscire indisturbata e con il bottino. Un 33enne rumeno è stato fermato invece in un supermercato dopo aver rubato alcune paia di calzini, che aveva cercato di portare fuori dall'esercizio nascondendoli sotto i vestiti. In un secondo supermercato di Rimini si è verificato invece il furto di generi alimentari, del valore di 30 euro, con lo stesso modus operandi, da parte di un uomo originario del Nuorese, che è stato fermato e denunciato. Tutta la refurtiva è stata restituita agli esercenti.