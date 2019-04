FOTO Buon compleanno biblioteca Gambalunga, tanti visitatori fin dalla mattina

Attualità

Visitatori alla biblioteca Gambalunga di Rimini.

E’ un inno all’amore per il libro e ai luoghi preziosi che lo conservano quello che oggi, proprio nella ricorrenza della Giornata mondiale del Libro, la Biblioteca Gambalunga festeggia nel 400° anniversario della sua istituzione, prima pubblica e civica in Italia.



Già dalla prima mattinata al via il ricco programma di iniziative che Comune di Rimini e direzione della Gambalunga hanno pensato e organizzato per festeggiare un evento unico, ad iniziare dalle visite guidate nelle Sale antiche della biblioteca, scrigno di bellezza e cultura. Mentre nella biblioteca dei ragazzi sono iniziate le storie narrate dai volontari di un Mare di Libri e i laboratori, sono tante le persone che stanno partecipando a questa scoperta e riappropriazione di un patrimonio inestimabile: le tre Sale seicentesche, tra cui quella che custodiva i libri “proibiti” dallo Stato Pontificio, la Sala settecentesca che custodisce ancora oggi l’edizione del 1758 dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alambert, la Sala des Vergers realizzata appositamente nel 1938 per ospitare la biblioteca e le carte di Adolphe Nöel des Vergers, antichista e traduttore che risiedeva a Rimini.



Una festa e un viaggio di scoperta che proseguirà tutta la giornata fino al momento clou del pomeriggio quando al Teatro Amintore Galli, dalle 16,30, si succederanno eventi, saluti delle istituzioni, lezioni magistrali, spettacoli, proiezioni.



In attesa nella Corte della Biblioteca i laboratori di disegno condotto da Georgia Galanti e nel pomeriggio le letture di e con Alessia Canducci. Per chi ha voluto aderire all’invito della Biblioteca, poi, l’incontro con l’installazione ‘Galeotto fu il libro’, a cura di Lia Cirielli e Concetta Ferrario. Oltre alle lettere d’amore dei lettori che hanno aderito all’iniziativa lanciata il 14 febbraio scorso nel giorno di San Valentino, nel chiostro i visitatori troveranno raffinati pannelli con le frasi di autori celebri dedicate al libro e alla lettura.