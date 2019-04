Congresso Internazionale Isokinetic a Londra con David Beckham e Juan Carlos Navarro

Sport

23 Aprile 2019

Saranno il calciatore David Beckham, il cestista Juan Carlos Navarro e il capitano degli All Blacks Richie McCaw i protagonisti dei racconti di recuperi virtuosi al centro del Congresso Internazionale Isokinetic, che si svolgerà a Londra nello stadio di Wembley da sabato 27 a lunedì 29 aprile.

Sarà una sorta di olimpiade della medicina sportiva quella che richiamerà da tutto il mondo nella capitale inglese circa 200 relatori e 2.500 partecipanti in rappresentanza di quasi 90 Paesi.

Al centro della tre giorni di studi dal titolo “Football medicine meets the universe of sport” ci sarà, infatti, la scienza medica di tutti gli sport: dal calcio al motociclismo, passando per il basket, rugby, football americano, sci, tennis, ciclismo, volley e atletica.

A diramare le convocazioni è Isokinetic, punto di riferimento per la medicina dello sport e la riabilitazione ortopedica, insieme a FIFA Medical Centre of Excellence. Per questa XXVIII edizione Isokinetic chiama a raccolta la scienza medica di tutti gli sport per confrontare la propria trentennale esperienza nel campo del calcio con quelle di colleghi che in tutto il mondo si occupano di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione degli atleti delle più varie discipline.

“E' importante aprire la medicina del calcio al confronto con quella delle altre discipline sportive – dichiara Stefano Della Villa, fondatore e presidente del gruppo Isokinetic – Il solo pensiero di poter far sedere allo stesso tavolo Jacques Menetrey, il medico che segue il Tour de France, e Michele Zasa, il medico che fa parte dello staff della Clinica Mobile del MotoGp, rende bene l'idea del senso di questo Congresso”.

Dal territorio riminese e sammarinese partiranno alla volta dello stadio di Wembley anche gli ortopedici Pierpaolo Canè e Marco Fravisini, che parteciperanno al summit internazionale insieme al gruppo di terapisti e medici del centro di Isokinetic Rimini.

“Il Congresso Internazionale Isokinetic – commenta Roberto Acquaviva, direttore Isokinetic Rimini – è un prestigioso appuntamento per confrontarci con il panorama mondiale della riabilitazione e per mettere al servizio dei nostri pazienti ogni giorno gli approfondimenti appresi. Per Rimini è motivo di orgoglio partecipare insieme a due nomi dell’ortopedia del nostro territorio come il dott. Canè e il dott. Fravisini”.

“Learning from” sarà la parola chiave del triduo scientifico. 'Imparare da', quindi filtrare le esperienze messe in campo da ortopedici, medici e fisioterapisti di tutti gli sport per individuare strategie di recupero più mirate ed efficaci.

Non a caso la sessione inaugurale del Congresso, sabato 27 aprile, sarà dedicata proprio al racconto di recuperi virtuosi nel calcio (l'inglese David Beckham), nel basket (lo spagnolo Juan Carlos Navarro), nel rugby (il capitano degli All Blacks Richie McCaw), nello sci e nell’hockey su ghiaccio. A raccontare i relativi percorsi di guarigione saranno autorità mondiali in materia del calibro di Bert Mandelbaum, Gil Rodas e Pete Gallagher. A sventolare il vessillo della scuola bolognese ci saranno, invece, Stefano Zaffagnini, direttore della Clinica Ortopedica dell'Istituto Rizzoli, e Gianni Nanni, storico responsabile dello staff sanitario del Bologna Football Club 1909.

FOCUS ON ISOKINETIC

Isokinetic, FIFA medical centers of excellence, è un gruppo medico internazionale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei traumi ortopedici e sportivi.

Isokinetic è presente a Rimini, insieme agli altri 7 centri in tutta Italia e all’estero (Bologna, Torino, Verona, Milano Navigli e Milano Vivaio, Roma e Londra).