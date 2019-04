Oltre 160 mini atleti in gara a Villa Verucchio, i risultati delle categorie

Sport

VillaVerucchio

| 11:53 - 23 Aprile 2019

La partenza della categoria G2.

E' diventata ormai una conferma la prova di cross country organizzata dal Pedale Riminese Frecce Rosse all'interno del parco De Andre' di Villa Verucchio, che sabato 20 aprile ha visto pedalare senza risarmio 160 mini atleti in rappresentanza di 15 società in sella alle loro Mtb spinti dal tifo del pubblico. La classifica di società (maggior numero di partenti, più punteggio conseguito in gara) è stata vinta per il terzo anno consecutivo dalla Pol.va Fiumicinese (55 punti) che ha battuto il Bicifestival Riccione (33 punti) e l'A.D. Pedale Azzurro-Rinascita (31 punti). Ecco tutte le classifiche: CLICCA QUI