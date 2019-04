Benessere e Sport, nel weekend pasquale vittoria di categoria per Manfroni

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:41 - 23 Aprile 2019

Claudio Ardondi ottiene il secondo posto.

Pasqua in sella per la Benessere e Sport Santarcangelo. Giovedì 18 a San Carlo di Ferrara Claudio Ardondi ottiene un lusinghiero secondo posto. Sabato 20 aprile due gare in programma: a Padova Claudio Ardondi torna sul podio conquistando il terzo posto; a Borello di Cesena tanti partecipanti per una gara che è poi stata sospesa per una rovinosa caduta. Pasquetta a Bellaria: Paolo Manfroni sul podio, ottimi piazzamenti per Claudio Ardondi (3°), Alfredo Novelli (4°) e Ivano Gravini (7°). Prossimo impegno a Masrola di Borghi con il 4° trofeo Lifecode organizzato proprio da Benessere e Sport.