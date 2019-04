Ubriachi al volante nel weekend di Pasqua, ritirate 4 patenti: tasso alcolemico oltre il triplo

Cronaca

Rimini

| 11:17 - 23 Aprile 2019

Controlli Polizia Municipale, foto di repertorio.

Sono stati oltre una quarantina gli automobilisti fermati nel weekend pasquale nell’ambito dei controlli condotti dalla Polizia Locale di Rimini per il contrasto all’uso di alcol durante la guida e per la promozione della sicurezza stradale. I controlli hanno portato al ritito di quattro patenti di guida: in tre casi gli agenti in servizio hanno riscontrato un tasso alcolemico compreso tra 1,17 e 1,50 grammi per litro, quasi il triplo di quanto consentito. In questi casi – quando cioè il tasso alcolemico supera lo 0,8 g/l – il codice della strada prevede un’ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno. Pene destinate a crescere se il tasso registrato supera 1,5 g/l.

Sanzione più leggera per il quarto automobilista fermato dalla Polizia Locale con un tasso alcolemico di 0,75 g/l: oltre alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi è scattata una sanzione amministrativa, che il codice della strada indica tra 500 e 2.000 euro.

Si ricorda che il Codice della strada prevede che il conducente di un veicolo non debba superare lo 0,5 g/l di tasso alcolemico, livello che si azzera per alcune categorie come i conducenti professionali (autonoleggio con conducente o taxi) per i quali vige il divieto assoluto di bere alcolici, anche in minima quantità e per i guidatori sotto i 21 anni di età o patentati da meno di 3 anni.