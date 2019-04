Le migliori tinte per capelli professionali da usare in salone

Attualità

Nazionale

| 09:18 - 23 Aprile 2019

Cura dei capelli.

In salone dobbiamo essere pronte ad offrire alle nostre clienti tutto quello che stanno cercando e capita spesso che il loro desiderio sia quello di cambiare colore di capelli. Con una tinta permanente possiamo garantire loro un effetto duraturo nel tempo, ma noi parrucchiere sappiamo molto bene che non tutti i prodotti sono uguali. Specialmente per quanto riguarda la colorazione, se sbagliamo e utilizziamo la tinta sbagliata rischiamo di creare più danni che altro ed è per questo motivo che dobbiamo scegliere un prodotto valido. La colorazione deve saperci garantire il massimo in termini di copertura, fedeltà alla ciocca e sicurezza.

Tinte permanenti: i 3 prodotti professionali migliori Al giorno d’oggi fortunatamente troviamo molte colorazioni permanenti che non rovinano i capelli, non danneggiano il cuoio capelluto e sono sicure da tutti i punti di vista. Oggi vi proponiamo i 3 prodotti più consigliati dagli hairstylist: quelli più efficaci per coprire anche i capelli bianchi ma al tempo stesso sicuri. In qualità di professioniste con partita IVA li potete acquistare online sul sito specializzato in forniture per parrucchieri HAIR doc a prezzi davvero molto convenienti.

#1 Tinte permanenti Matrix Le tinte permanenti Matrix sono degli eccellenti prodotti e questo marchi propone 3 diverse linee, per soddisfare anche le esigenze della clientela più esigente. Le colorazioni professionali ColorInsider sono disponibili in moltissime nuance e sono tutte prive di ammoniaca. Garantiscono una copertura al 100% dei capelli grigi senza rovinare la chioma, per un colore altamente definito e brillante.

La linea SoColor Beauty comprende tinte permanenti pre-miscelate ad ossidazione schiarente. Anche in questo caso abbiamo un’eccezionale copertura dei capelli grigi e grazie alla tecnologia Cera-Oil complex i capelli rimangono lucenti e morbidissimi, per moltissimo tempo!

Infine Matrix offre anche 4 color boost (rosso, blu, rame e giallo) che si possono miscelare alle tinte precedenti oppure utilizzare puri, per un effetto shock.

#2 Tinte permanenti Wella Koleston Le tinte permanenti Wella Professionals Koleston Perfect sono una vera e propria garanzia e non a caso sono tra le più utilizzate nei saloni. Parliamo di un prodotto che è risultato vincitore per ben 5 volte consecutive del premio SalonStar nella categoria colore. Approvate dall’Institute of Trichologists, le colorazioni permanenti Koleston Perfect permettono di ottenere un risultato affidabile e duraturo. Anche in questo caso si tratta di prodotti arricchiti con ingredienti di primissima qualità, in grado di prendersi cura del capello senza danneggiarlo ma al contrario rendendolo più sano e luminoso.

#3 Tinte permanenti Schwarzkopf Le colorazioni permanenti Schwarzkopf Igora Royal sono un’altra garanzia e anche queste vengono ormai utilizzate in moltissimi saloni perché non tradiscono mai le aspettative. Il loro punto di forza è l’altissima fedeltà alla ciocca, quindi sono facili da utilizzare e permettono di ottenere dei risultati fedeli senza sorprese inaspettate. Parliamo di un marchio che ormai conosciamo bene e che si è saputo di volta in volta perfezionare al massimo. Con Schwarzkopf di certo non rischiamo di sbagliare e le tinte sono tra le più consigliate specialmente alle parrucchiere alle prime armi, che non vogliono rischiare di ottenere dei risultati differenti rispetto a quelli previsti.