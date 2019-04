Quali sono i migliori router portatili

Attualità

Sei in cerca di un router portatile? In questo post ti offro alcuni spunti per rendere più semplice la tua scelta, consigliandoti anche quelli che sono i migliori modelli indicati anche su www.robadainformatici.it.



Perché dovresti scegliere un router portatile? L’esigenza alla base di questo acquisto è il bisogno di essere sempre collegati alla rete internet. Magari viaggi molto, oppure ti sposti tra una casa e un’altra spesso e non vuoi fare due abbonamenti ADSL per questioni di costi. In questo caso puoi acquistare i migliori router portatili, esistono sia i 4G LTE e i 3G.



Probabilmente ti chiedi come fanno a funzionare visto che sono portatili e non sono perciò installati a una linea telefonica predisposta proprio alla navigazione in internet. Bene, in questo caso sappi che il router portatile è dotato di WiFi e questo permette come un qualsiasi router a più di un dispositivo di collegarsi alla rete senza bisogno del cavo. A offrire la rete in questo caso è una SIM Card alla quale è abilitato un piano dati e perciò può erogare la rete WiFi. Probabilmente sei già abituato a usare il tuo cellulare come router quando hai bisogno di internet, bene, il router portatile svolge lo stesso lavoro solo che lo fa in modo migliore.



E’ meglio per il semplice fatto che il segnale è superiore e perciò ricopre un’area più vasta. E poi diciamolo, un dispositivo che nasce per uno scopo funziona certamente meglio di uno che quello scopo lo esegue ma è una delle sue moltissime funzioni secondarie. Inoltre se stai collegato tutto il giorno allo smartphone la batteria dura meno e anche il dispositivo alla lunga ne risente.



Il router portatile come puoi ben immaginare ha una batteria interna che ti permette di utilizzarlo senza bisogno della corrente elettrica. Dura tante ore e puoi usarlo tranquillamente tutto il giorno.



Un router portatile non vale l’altro, maggiore e la qualità più alto è il numero di dispositivi che puoi far connettere per esempio. Grazie alla nuova rete 4G, che è velocissima, hai a disposizione un servizio fino a 100 Mbps. Lo puoi usare ovunque vai e ti garantisce una connessione sempre molto buona. Alcuni modelli sono provvisti anche della slot micro SD cosa che ti consente di condividere i file sulla rete Wireless.



DUE OTTIMI MODELLI DI ROUTER PORTATILI DA VALUTARE



Tp-Link TL MR3020: economico, veloce e semplice da usare. E’ dotato di una porta Usb che ti permette sia di condividere file, sia di caricarlo dal PC. E’ dotato di WiFi N150 che copre distanze buone. E’ compatibile con 3 e 4 G.



Tp-Link M7350: supporta la WiFi dual band e permette a 15 dispositivi di collegarsi contemporaneamente alla rete. Puoi navigare in 4G fino a 150 Mbps per 10 ore di lavoro consecutive. Ha uno slot Micro SD che estende la memoria fino a 32 GB. A tua disposizione anche uno schermo LED frontale così che puoi monitorare facilmente la connessione.