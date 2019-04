Ragazzini ubriachi sotto i fumi dell'alcol devastano il bagno 103 di Riccione

Cronaca

Riccione

| 16:52 - 22 Aprile 2019

Carabinieri sulla spiaggia (foto di repertorio).

Notte di Pasqua di follia per un gruppetto di ragazzini minorenni, provenienti dal milanese e in stato di alterazione per aver esagerato con l'alcol, che ha messo a soqquadro il bagno 103 di Riccione, in particolare danneggiando alcune cabine e attrezzature. I Carabinieri di Riccione, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni passanti, hanno identificato i cinque responsabili, che hanno però evitato la denuncia. I genitori hanno infatti assicurato il risarcimento del danno, circa 1000 euro, e il titolare dello stabilimento balneare ha deciso di non presentare denuncia.