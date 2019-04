'Un libro per The' nei locali no-slot di Rimini parte con un incontro sul marketing

Eventi

Rimini

| 14:23 - 22 Aprile 2019

Alessandro Gallego.

Primo appuntamento di "Un libro per The", la rassegna di incontri con l'autore nei locali noslot di Rimini. Martedì 23 aprile Alessandro Gallego presenta il suo libro 'Il Marketing nelle PMI è morto' alle 18.30 al Moz Cafè di Rimini.

L'autore presenta così il suo libro:'Questo libro nasce grazie agli anni trascorsi in trincea fianco a fianco con le aziende. Al momento attuale la necessità numero 1 delle imprese riguarda l’aumento del fatturato e degli utili. I venditori hanno difficoltà a prendere appuntamenti, i commessi non sanno gestire i clienti, le aziende pensano che il marketing sia pubblicare qualche post su facebook… Attraverso strategie di marketing e tecniche di vendita cerco quindi di spiegare in modo pratico e senza essere superficiali, come ottenere più denaro nella propria cassa. Grazie a ciò che è scritto sul libro è possibile aumentare le vendite fin da subito, senza dover fare grossi investimenti, anche se non sai cosa sia il marketing. Questo perché la quasi totalità dei libri di marketing tratta argomenti che interessano le grandi aziende con brand già avviati. Mentre nel 90% dei casi le imprese che hanno più bisogno di applicare il marketing devono conoscere le strategie che servono a far partire il fatturato. Tutti i concetti sono spiegati quindi in modo semplice, talmente semplice che ho usato mio figlio di 13 anni come cavia. Se non capiva un argomento, lo riscrivevo usando altre parole. Ho immaginato di essere seduto al tavolo con un imprenditore, e di fare con lui una lunga chiacchierata. Ho stilato un elenco dei principali problemi che le aziende devono affrontare e ho cercato di dare una risposta'.